Станислав Черчесов: "Чувствуем себя дембелями. Но хотелось еще послужить и повоевать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 - по пенальти).

- Прыгнула ли сборная выше головы?

- Не могу сказать, прыгнули мы выше головы или нет. Мы готовились к турниру, максимально изучили детали. Кубок конфедераций помог, проанализировали многие вещи, и та работа, которую провели, дала результат. Чувствуем себя как солдаты, призванные в армию. Сегодня мы вышли в дембель, но хотелось еще дальше послужить и повоевать. Тот случай, когда дембель нас разочаровал, мы бы до 15 числа еще послужили. (Игорь РАБИНЕР)

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