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13:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: Колумбийский певец Малума запишет официальный гимн ЧМ-2018

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ФИФА контактировала с колумбийским певцом Малумой для того, чтобы он записал официальный гимн к чемпионату мира-2018, сообщает colombia.as.com. Певец ответил на предложение согласием.

Малума будет работать над песней совместно с другими 24 музыкантами. Ожидается, что песня будет готова к декабрю.

Отметим, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который попал в аварию в Амстердаме на прошлой неделе и сломал ребро, ехал на такси в аэропорт с концерта Малумы.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

О, как!!!! А как же "король" или "народный артист чечни" ???? Или фанерщикам и любителям воровать чужие мелодии "отлуп" дали????

13:50

rusfed 2.0

А чё не Любэ что ль будут завывать?

13:42