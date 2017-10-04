СМИ: Колумбийский певец Малума запишет официальный гимн ЧМ-2018

ФИФА контактировала с колумбийским певцом Малумой для того, чтобы он записал официальный гимн к чемпионату мира-2018, сообщает colombia.as.com. Певец ответил на предложение согласием.
Малума будет работать над песней совместно с другими 24 музыкантами. Ожидается, что песня будет готова к декабрю.
Отметим, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который попал в аварию в Амстердаме на прошлой неделе и сломал ребро, ехал на такси в аэропорт с концерта Малумы.
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
О, как!!!! А как же "король" или "народный артист чечни" ???? Или фанерщикам и любителям воровать чужие мелодии "отлуп" дали????
13:50
rusfed 2.0
А чё не Любэ что ль будут завывать?
13:42