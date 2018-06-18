Швеция - Корея: Классон и Гранквист сыграют с первых минут у скандинавов

Сборные Швеции и Кореи объявили стартовые составы на матч группового турнира чемпионата мира. У европейцев с первых минут сыграет полузащитник "Краснодара" Виктор Классон и защитник "Хельсинборга" Андреас Гранквист. У корейцев с первых минут на поле появится форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Аугустинссон, Янссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен.

Корея: Чо Хену, Ли Ен, Пак Чухо, Ким Енгвон, Чжан Хенсу, Ку Джачхоль, Ки Сонъен, Ли Джесон, Сон Хын Мин, Ким Синук, Хван Хичхан.



Швеция – Корея: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

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