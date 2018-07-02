Россия заработала 16 миллионов долларов за выход в 1/4 финала ЧМ-2018

Российский футбольный союз (РФС) после победы сборной России над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) и выхода в четвертьфинал чемпионата мира получит от ФИФА не менее 16 миллионов долларов.

По итогам группового этапа турнира РФС заработал 12 миллионов (8 - за участие и 4 - за выход в плей-офф).

Еще 4 млн составили призовые за выход в четвертьфинал.

Общий призовой фонд чемпионата мира - 400 миллионов долларов. Победитель получит 38 миллионов, вице-чемпион - 28 , бронзовый призер - 24. Выплаты за четвертое место составят 22 миллиона.

Национальная команда в 1/4 финала чемпионата мира сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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