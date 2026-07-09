Во Франции задействуют 20 тысяч полицейских и жандармов на время матча с Марокко

Власти Франции задействуют 20 тысяч полицейских и жандармов для охраны порядка в ночь после четвертьфинала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Марокко, сообщает Franceinfo со ссылкой на министра внутренних дел Лорана Нуньеса.

По информации источника, 8 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут работать в Париже. В конфиденциальной записке службы внутренней разведки от 8 июля говорится, что матч может привести к нарушениям общественного порядка, как это уже происходило во время игр сборной Марокко на турнире.

Также в документе указывается на риск действий ультраправых хулиганских группировок, которые могут попытаться вступить в столкновения с марокканскими болельщиками независимо от результата встречи.

Встреча пройдет 9 июля в Фоксборо и начнется в 23.00 по московскому времени.