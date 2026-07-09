Швейцария перед матчем с Аргентиной тренирует игру в неполных составах и по два часа отрабатывает пенальти

Сборная Швейцарии проводит специальную подготовку к четвертьфинальному матчу чемпионата мира 2026 года против команды Аргентины, сообщает Fichajes.

По информации источника, швейцарцы на тренировках отрабатывают игровые ситуации в неполных составах — 11 на 10, 11 на 9 и даже 11 на 8. Кроме того, голкипер Грегор Кобель вместе с тренером вратарей ежедневно уделяет до двух часов тренировке серии пенальти.

Как отмечается, в сборной Швейцарии хотят быть готовы к любому развитию событий в матче с действующими чемпионами мира — к игре в меньшинстве, продолжительной обороне под высоким давлением и возможной серии пенальти.

По данным источника, в Швейцарии считают предстоящую встречу важнейшей в истории национальной команды, а дополнительной мотивацией для футболистов является возможность выбить из турнира Лионеля Месси.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Швейцарии пройдет в воскресенье, 12 июля. Начало — в 04.00 по московскому времени.