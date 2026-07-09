В пятницу, 10 июля, сборные Испании и Бельгии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026. Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на матч.

Коэффициент на матч 1/4 финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия

Аналитики считают «красную фурию» фаворитом матча. Победа Испании получила котировку 1.62 (примерно 58% вероятности). Коэффициент на успех Бельгии — 5.70 (17%), на ничью — 3.95 (25%).

Статистика личных встреч

Соперники ранее встречались на Кубке мира дважды. В 1986-м Бельгия победила в четвертьфинале: основное время завершилось вничью (1:1), но «красные дьяволы» победили в серии пенальти (5:4). В 1990-м Испания обыграла бельгийцев в 3-м туре группового этапа ЧМ (2:1).

Прогноз экспертов

Советский и российский футболист Александр Мостовой

«Что касается встречи Испании с Бельгией, то бельгийцы показали на нынешнем чемпионате мира, что они умеют удивлять. Со мной многие спорили, говорили, что США пройдут Бельгию. Но я считал, что европейцы выйдут в четвертьфинал. Так и получилось. Им очень сильно фартит. Вспомните игру с Сенегалом, когда бельгийцы выглядели беспомощными до 85-й минуты, а затем неожиданно воспряли. Это футбол. Испания выглядит фаворитом четвертьфинала, однако соперник у нее не из простых», — цитирует Мостового «Российская газета».

Спортивный комментатор Константин Генич

«Конечно, испанцы — фавориты. Испания, которая не пропустила ни одного мяча, играет очень уверенно, очень качественно. И мы видим, как управляет командой, как управляет игрой Луис де ла Фуэнте. Он очень хорошо чувствует этот коллектив, очень хорошо чувствует игроков.

Унай Симон побил рекорд по сухим матчам на чемпионатах мира. Когда-то Испания должна пропустить. Но что-то мне подсказывает, что сделать это будет очень-очень сложно. Скорее всего, Бельгия спокойненько отдаст мяч сборной Испании и будет рассчитывать на контратаки. Я сомневаюсь, что Бельгия решит играть с Испанией в открытый футбол, потому что это чревато», — приводит слова Генича «Рейтинг Букмекеров».