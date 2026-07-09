Добровинский назвал ситуацию с отменой дисквалификации Балогуна омерзительной

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» высказался об одном из главных скандалов ЧМ-2026 — отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Какими бы всесильными ни были Трамп и США, это спорт. Его нельзя смешивать с политикой. Такого быть не должно, это противно. Никто не знает, что было на самом деле, но такие ситуации являются омерзительными», — сказал Добровинский «СЭ».

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила его дисквалификацию и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволило игроку принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4).