ЧМ-2026: судейскую бригаду расширили до 10 человек

Начиная с матчей четвертьфинала ЧМ-2026, состав судейских бригад изменился: его решили увеличить до 10 человек.



На игре Франция — Марокко сегодня будут работать: судья Факундо Тельо, ассистенты Хуан Белатти, Габриэль Чаде, резервный судья Дарио Эррера, резервный ассистент Кристиан Наварро, видеоарбитр (ВАР) Эрнан Мастрангело (все — Аргентина), ассистент видеоарбитра (АВАР1) Леодан Гонсалес (Уругвай), помощник видеоарбитров (АВАР2 или СВАР) Татьяна Гусман (Никарагуа).



К ним добавлены Абдулла Аль-Шехри (Саудовская Аравия, резервный ВАР или СБВАР) и Мохаммед Обаид Хадим (ОАЭ, резервный АВАР или СБАВАР). В отличие от коллег в ВАР-центре они отправились на стадион и будут страховать в случае технического сбоя.



Похожим образом составлялись бригады на ЧМ-2022 в Катаре, но там было 11 человек — в ВАР-центре также находился офсайдный видеоарбитр (ОВАР).