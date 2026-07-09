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9 июля, 18:34

Зарплата Клоппа в сборной Германии составит 7 миллионов евро в год

Игнат Заздравин
Корреспондент

Юрген Клопп будет зарабатывать в сборной Германии около 7 миллионов евро в год, сообщает Bild.

По информации источника, зарплата 59-летнего специалиста будет выше, чем у бывшего тренера сборной Юлиана Нагельсманна, который зарабатывал 4-6 миллионов в год.

3 июля Немецкий футбольный союз (DFB) объявил об отставке Нагельсманна, который возглавлял сборную Германии с 2023 года. Под его руководством немцы проиграли Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Юлиан Нагельсманн.Юлиан Нагельсманн покинул сборную Германии после провала на ЧМ. Похоже, его место займет Юрген Клопп

Ранее Клопп подтвердил, что ведет переговоры с DFB. С 2025 года он работает директором по международным связям Red Bull. До этого Клопп тренировал «Ливерпуль», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

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