Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

9 июля, 19:30

Франция — Марокко: время начала матча по московскому времени

Франция и Марокко сыграют в четвертьфинале ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Франции и Марокко встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026 года в четверг, 9 июля (по московскому времени). Игра будет проходить на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция в Москве, Санкт-Петербурге и Казани начнется в 23.00, в Калининграде — в 22.00, в Самаре — в 0.00, в Екатеринбурге и Челябинске — в 1.00, в Омске — в 2.00, в Красноярске и Новосибирске — в 3.00, в Иркутске — в 4.00, в Якутске — в 5.00, во Владивостоке и Хабаровске — в 6.00, в Магадане — в 7.00, на Камчатке — в 8.00.

Франция&nbsp;&mdash; Марокко: онлайн-трансляция.Франция — Марокко: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Марокко можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Франция
2:0
Марокко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Уаби: «Перед голом Мбаппе была игра рукой»
Что случилось с Мбаппе? Килиан не смог доиграть матч против Марокко — рискует ли пропустить полуфинал?
Франция не пропускает на протяжении трех матчей чемпионата мира-2026
ЧМ-2026: видеоарбитры будут работать на стадионах, а не в ВАР-центре
Рабьо: «Франции особо нечего было бояться в матче против этой сборной Марокко»
Дешам объяснил, почему заменил Мбаппе в матче ЧМ-2026 против Марокко
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Во Франции задействуют 20 тысяч полицейских и жандармов на время матча с Марокко

Защитника сборной Англии Куансу дисквалифицировали на два матча ЧМ после удаления в игре с Мексикой

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости