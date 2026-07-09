Сборные Франции и Марокко встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026 года в четверг, 9 июля (по московскому времени). Игра будет проходить на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция в Москве, Санкт-Петербурге и Казани начнется в 23.00, в Калининграде — в 22.00, в Самаре — в 0.00, в Екатеринбурге и Челябинске — в 1.00, в Омске — в 2.00, в Красноярске и Новосибирске — в 3.00, в Иркутске — в 4.00, в Якутске — в 5.00, во Владивостоке и Хабаровске — в 6.00, в Магадане — в 7.00, на Камчатке — в 8.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Марокко можно также следить в матч-центре на нашем сайте.