Роналду вышел на четвертое место в мире по голам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Андорры. Для этого форварду понадобилось всего 17 минут - он вышел на замену во втором тайме и поразил ворота соперника на 63-й минуте.

Благодаря этому голу Роналду вышел на четвертое место в мире по голам в составе сборной - на его счету 79 точных ударов - столько же у Годфрида Читалу, игравшего за Замбию с 1968 по 1980 год.

Роналду - лидер по голам за сборную среди действующих футболистов. За всю историю футбола больше него забивали японец Кунисиге Камамото (80), Ференц Пушкаш, игравший за Венгрию и Испанию (84) и иранец Али Даеи (109).