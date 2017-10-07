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23:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роналду вышел на четвертое место в мире по голам за сборную

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Андорры. Для этого форварду понадобилось всего 17 минут - он вышел на замену во втором тайме и поразил ворота соперника на 63-й минуте.

Благодаря этому голу Роналду вышел на четвертое место в мире по голам в составе сборной - на его счету 79 точных ударов - столько же у Годфрида Читалу, игравшего за Замбию с 1968 по 1980 год. 

Роналду - лидер по голам за сборную среди действующих футболистов. За всю историю футбола больше него забивали японец Кунисиге Камамото (80), Ференц Пушкаш, игравший за Венгрию и Испанию (84) и иранец Али Даеи (109).

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thergothon

Али забивал, конечно, грандам... 12.06.1996 года забил 5 голов сб. Шри-Ланки 7:0 10.06.1996 года забил 4 гола сб. Непала 8:0 16.12.1996 года забил 4 гола сб. Южной Кореи 6:2 24.11.2000 года забил 4 гола сб. Гуама 19:0 17.11.2004 года забил 4 гола сб. Лаоса 7:0

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