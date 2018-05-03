Путин и Инфантино встретились в Сочи и получили паспорта болельщиков чемпионата мира

В четверг в Сочи на стадионе "Фишт" под председательством Президента России Владимира Путина началось заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира 2018 года, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

На заседании обсуждается готовность инфраструктуры объектов ЧМ, безопасность и комфорт болельщиков, вопросы транспортного, информационного и медицинского обеспечения. Перед началом мероприятия Путин посетил Центр выдачи паспорта болельщика, где получил необходимый для прохода на матчи ЧМ документ. Также он осмотрел сочинскую арену. Стадион, введенный в эксплуатацию в 2013 году, принимал церемонии открытия и закрытия Зимних Олимпийских игр 2014 года. После реконструкции 45-тысячная арена приняла матчи Кубка конфедераций 2017 года.

В рамках чемпионата мира на "Фиште" пройдут шесть матчей, включая игру 1/8 финала и четвертьфинал.

Также в Сочи прибыл глава ФИФА Джанни Инфантино, который принял участие в заседании. По итогам запланирована встреча Путина и Инфантино.