Подготовка Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 обошлась в 67 миллиардов, из них 80 процентов - бюджетные

Вице-губернатор Нижегородской области, олимпийский чемпион по пятиборью Дмитрий Сватковский сообщил, что расходы на подготовку к чемпионату мира-2018 обошлись региону в 67 миллиардов рублей. Из них 80 процентов были выделены из бюджета.

- Подготовка обошлась в 67 миллиардов рублей, больше 50 процентов - федеральные средства, которые были предоставлены правительством Российской Федерации, 30 процентов - это муниципальные и региональные деньги, 20 - внебюджетные.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей