Пеле: "Сборная Бразилии всегда фаворит чемпионата мира"

Трехкратный чемпион мира Пеле отметил, что сборная Бразилии - фаворит чемпионата мира-2018. По его словам, на последних турнирах национальной команде не хватало времени на то, чтобы хорошо подготовиться.

– Бразилия всегда остается командой, способной бороться за чемпионский титул, - цитирует пресс-служба ФИФА Пеле. - Однако на последних мундиалях нам не хватало времени на то, чтобы как следует подготовиться. Большинство бразильских игроков выступают за рубежом.

В такой ситуации задача тренерского штаба в плане достижения сыгранности серьезно усложняется. Нужно приспосабливаться, нельзя просто взять и сказать: "Команда будет вот такой". Но у меня нет сомнений, что в индивидуальном плане бразильцы по-прежнему сильнейшие на планете.

– Бразилия – фаворит?

– Всегда! Если команде дать достаточно времени на подготовку, она обязательно подойдет к турниру в состоянии, которое позволит ей стать чемпионом мира.

– Какие еще сборные заслуживают внимания?

– Как обычно с уважением нужно отнестись к Германии. Я бы добавил сюда Россию, у которой обычно довольно сильные команды и которая будет выступать дома. Если говорить о Южной Америке, то нельзя не назвать Аргентину.