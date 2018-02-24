Пеле: "Сборная Бразилии всегда фаворит чемпионата мира"

Трехкратный чемпион мира Пеле отметил, что сборная Бразилии - фаворит чемпионата мира-2018. По его словам, на последних турнирах национальной команде не хватало времени на то, чтобы хорошо подготовиться.
– Бразилия всегда остается командой, способной бороться за чемпионский титул, - цитирует пресс-служба ФИФА Пеле. - Однако на последних мундиалях нам не хватало времени на то, чтобы как следует подготовиться. Большинство бразильских игроков выступают за рубежом.
В такой ситуации задача тренерского штаба в плане достижения сыгранности серьезно усложняется. Нужно приспосабливаться, нельзя просто взять и сказать: "Команда будет вот такой". Но у меня нет сомнений, что в индивидуальном плане бразильцы по-прежнему сильнейшие на планете.
– Бразилия – фаворит?
– Всегда! Если команде дать достаточно времени на подготовку, она обязательно подойдет к турниру в состоянии, которое позволит ей стать чемпионом мира.
– Какие еще сборные заслуживают внимания?
– Как обычно с уважением нужно отнестись к Германии. Я бы добавил сюда Россию, у которой обычно довольно сильные команды и которая будет выступать дома. Если говорить о Южной Америке, то нельзя не назвать Аргентину.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2018/m=2/news=%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%