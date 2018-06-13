Патриарх Кирилл призвал молиться за сборную России на ЧМ-2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется на успешный исход чемпионата мира по футболу для сборной России. Он призвал молиться за команду во время турнира.

- Надеюсь, что это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно отзовется на настроении наших людей, - цитирует Кирилла "Р-Спорт". - Конечно, во многом это будет зависеть еще от игры нашей футбольной команды, здесь остается только надеяться. Но и молиться, с тем, чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов.

Команда Станислава Черчесова в четверг в матче открытия ЧМ-2018 сыграет в "Лужниках" со сборной Саудовской Аравии, встреча начнется в 18.00 мск. На групповом этапе чемпионата мира российская сборная также сыграет с командами Египта и Уругвая.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи