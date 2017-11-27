На пост главного тренера сборной Саудовской Аравии претендуют Адвокат и Хиддинк

Федерация футбола Саудовской Аравии рассматривает кандидатуры бывших главных тренеров сборной России Дика Адвоката и Гуса Хиддинка в качестве претендентов на пост наставника национальной команды, сообщает Voetbalzone. Должность стала вакантной после того, как в отставку был отправлен аргентинец Эдгардо Бауса, проработавший с командой два месяца.
Ранее появлялась информация о том, что от работы с командой, которая сыграет на чемпионате мира 2018 года, отказались Георге Хаджи и Карло Анчелотти.
Отметим, что Хиддинк находится без работы с лета 2016 года после ухода из "Челси". Адвокат покинул пост главного тренера сборной Голландии в ноябре 2017 года, когда команда не смогла попасть на чемпионат мира.
В том случае, если Федерация футбола Саудовской Аравии объявит о назначении нового главного тренера до января 2018 года, этот специалист станет третьим у руля команды за 2017 год. До Баусы Саудовскую Аравию тренировал Берт ван Марвейк, выведший команду на мировое первенство в России.
- Гус Хиддинк
- Дик Адвокат
- Карло Анчелотти
- Георге Хаджи
- Ламбертус ван Марвейк
- Сборная Саудовской Аравии
- Эдгардо Бауса
shpasic
скоро Слуцкого можно будет брать.
14:34
fksm
Так они всегда в паре и работают,только по очереди - сначала Гус отожрётся,а потом Адвокат доедает..не удивлюсь,если у них договор есть,ушлые голландцы,чё с них взять..
14:23
ХДП1980
abs68 надо двоих брать: одного главным, а второго помощником_______________А нужно и третьего найти, Как у сборной СССР-82 было три тренера: Бесков, Лобановский, Ахалкаци.______________ Третьим надо брать Капелло.
14:19
shur
abs68 надо двоих брать: одного главным, а второго помощником_______________А нужно и третьего найти, Как у сборной СССР-82 было три тренера: Бесков, Лобановский, Ахалкаци.
14:16
abs68
надо двоих брать: одного главным, а второго помощником
13:56