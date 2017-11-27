На пост главного тренера сборной Саудовской Аравии претендуют Адвокат и Хиддинк

Федерация футбола Саудовской Аравии рассматривает кандидатуры бывших главных тренеров сборной России Дика Адвоката и Гуса Хиддинка в качестве претендентов на пост наставника национальной команды, сообщает Voetbalzone. Должность стала вакантной после того, как в отставку был отправлен аргентинец Эдгардо Бауса, проработавший с командой два месяца.

Ранее появлялась информация о том, что от работы с командой, которая сыграет на чемпионате мира 2018 года, отказались Георге Хаджи и Карло Анчелотти.

Отметим, что Хиддинк находится без работы с лета 2016 года после ухода из "Челси". Адвокат покинул пост главного тренера сборной Голландии в ноябре 2017 года, когда команда не смогла попасть на чемпионат мира.

В том случае, если Федерация футбола Саудовской Аравии объявит о назначении нового главного тренера до января 2018 года, этот специалист станет третьим у руля команды за 2017 год. До Баусы Саудовскую Аравию тренировал Берт ван Марвейк, выведший команду на мировое первенство в России.