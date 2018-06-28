Михаил Боярский: "Не вступал в сексуальную связь с иностранками"

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский в интервью "СЭ" высказался по поводу заявления главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой. Она предостерегла россиянок от интимных связей с иностранными болельщиками во время чемпионата мира-2018. Плетнева сказала, что после Олимпиады-1980 в стране появилось множество матерей-одиночек.

- Считаю, что она правильно поступает. Занимается самовнушением – это правильно, молодец! – сказал Боярский.

- Стоит ли ограничивать российских девушек от общения с иностранцами?

- Я не собираюсь, пускай Плетнева это делает. Очень хорошо, что она в отношении себя блюдет пост – молодец.

- Сильно ли иностранные болельщики изменили облик того же Петербурга?

- Не знаю, я с ними в сексуальную связь не вступал. (Дмитрий СОМОВ)

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