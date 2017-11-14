17:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Массимо Каррера: "Невыход Италии на ЧМ-2018 - провал системы"

27 июня 2016 года. Сен-Дени. Италия - Испания - 2:0. Массимо КАРРЕРА и Эмануэле ДЖАККЕРИНИ празднуют выход в четвертьфинал Евро-2016. На ЧМ-2018 экс-подопечные Антонио Конте не пробились. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
27 июня 2016 года. Сен-Дени. Италия - Испания - 2:0. Массимо КАРРЕРА и Эмануэле ДЖАККЕРИНИ празднуют выход в четвертьфинал Евро-2016. На ЧМ-2018 экс-подопечные Антонио Конте не пробились. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который в 2014 - 2016 годах работал в штабе "Скуадры адзурры" в качестве помощника Антонио Конте, в интервью "СЭ" свое мнение о фиаско команды в отборочном цикле чемпионата мира.

Напомним, что сборная Италии заняли второе место в группе G вслед за Испанией, а затем уступила Швеции в стыковых матчах (0:1, 0:0).

 
Понедельник. Милан. Италия - Швеция - 0:0. Эмоции итальянцев после финального свистка.Убожественная комедия. Почему провал Италии - это логично

– Как бы вы коротко охарактеризовали случившееся? – вопрос Каррере.

– Если кратко, как провал системы национального футбола.

– Какие выводы необходимо сделать?

– Считаю, что сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату – впервые за последние 60 лет Италии не будет на чемпионате мира (в последний раз подобное произошло на ЧМ-1958. – Прим. "СЭ"). Необходимо сделать выводы и начинать работать. В чем причины? Одна из них – слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая еще в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодежь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе, на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах.

– За кого станете болеть на ЧМ в отсутствие Италии?

– Теперь все однозначно – конечно, за Россию. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (11)
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pahom-17

такое ощущение что он это про нашу РФПЛ и сборную сказал...

18:43

cska_spb

LemieuxMario если бы россия отбор проходила тоже не вышли бы на чм))) 18:26 +1... Не сравнивай даже))))

18:35

Don

Алур66, не плачь пока девочка, в мае 2018 г. ещё наплачешься, когда Каррера снова станет чемпионом и Кубок России возьмёт, теперь случайно на багаже Карпина)))

18:30

LemieuxMario

если бы россия отбор проходила тоже не вышли бы на чм)))

18:26

banzay69

alur66 Вот кто бы скулил-но только не этот наперсточник. Один раз случайно-за счет АЛЕНИЧЕВА- выиграл чемпионат а самомнения выше крыши. Полный ноль-а о судьбах футбола разговор ведет. Ни ума-ни мыслей толковых. Только вонь.---------------------------------------Тебе есть что-то лучше предложить? Прямо гроссмейстер какой-то... иди нюхай не забивай эфир...

18:18

alur66

Вот кто бы скулил-но только не этот наперсточник. Один раз случайно-за счет АЛЕНИЧЕВА- выиграл чемпионат а самомнения выше крыши. Полный ноль-а о судьбах футбола разговор ведет. Ни ума-ни мыслей толковых. Только вонь.

18:11

shpasic

нужно лимит вводить в Италии!

18:01

Шуваловец

бедный массимка....и италия провалилась, и новый объект без шансов

17:51

EstStar

пускай манекен из Зенита лучше берет .

17:49

баламошка

Без Максимки сразу посыпались.

17:45

Revelator78

Пора Карреру в штаб к Черчесову. Однозначно хуже не будет

17:41