Массимо Каррера: "Невыход Италии на ЧМ-2018 - провал системы"

27 июня 2016 года. Сен-Дени. Италия - Испания - 2:0. Массимо КАРРЕРА и Эмануэле ДЖАККЕРИНИ празднуют выход в четвертьфинал Евро-2016. На ЧМ-2018 экс-подопечные Антонио Конте не пробились. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который в 2014 - 2016 годах работал в штабе "Скуадры адзурры" в качестве помощника Антонио Конте, в интервью "СЭ" свое мнение о фиаско команды в отборочном цикле чемпионата мира.

Напомним, что сборная Италии заняли второе место в группе G вслед за Испанией, а затем уступила Швеции в стыковых матчах (0:1, 0:0).

– Как бы вы коротко охарактеризовали случившееся? – вопрос Каррере.

– Если кратко, как провал системы национального футбола.

– Какие выводы необходимо сделать?

– Считаю, что сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату – впервые за последние 60 лет Италии не будет на чемпионате мира (в последний раз подобное произошло на ЧМ-1958. – Прим. "СЭ"). Необходимо сделать выводы и начинать работать. В чем причины? Одна из них – слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая еще в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодежь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе, на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах.

– За кого станете болеть на ЧМ в отсутствие Италии?

– Теперь все однозначно – конечно, за Россию. (Сергей ЕГОРОВ)