Массимо Каррера: "Невыход Италии на ЧМ-2018 - провал системы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который в 2014 - 2016 годах работал в штабе "Скуадры адзурры" в качестве помощника Антонио Конте, в интервью "СЭ" свое мнение о фиаско команды в отборочном цикле чемпионата мира.
Напомним, что сборная Италии заняли второе место в группе G вслед за Испанией, а затем уступила Швеции в стыковых матчах (0:1, 0:0).
– Как бы вы коротко охарактеризовали случившееся? – вопрос Каррере.
– Если кратко, как провал системы национального футбола.
– Какие выводы необходимо сделать?
– Считаю, что сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату – впервые за последние 60 лет Италии не будет на чемпионате мира (в последний раз подобное произошло на ЧМ-1958. – Прим. "СЭ"). Необходимо сделать выводы и начинать работать. В чем причины? Одна из них – слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая еще в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодежь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе, на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах.
– За кого станете болеть на ЧМ в отсутствие Италии?
– Теперь все однозначно – конечно, за Россию. (Сергей ЕГОРОВ)
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Антонио Конте
- Массимо Каррера
pahom-17
такое ощущение что он это про нашу РФПЛ и сборную сказал...
18:43
cska_spb
LemieuxMario если бы россия отбор проходила тоже не вышли бы на чм))) 18:26 +1... Не сравнивай даже))))
18:35
Don
Алур66, не плачь пока девочка, в мае 2018 г. ещё наплачешься, когда Каррера снова станет чемпионом и Кубок России возьмёт, теперь случайно на багаже Карпина)))
18:30
LemieuxMario
если бы россия отбор проходила тоже не вышли бы на чм)))
18:26
banzay69
alur66 Вот кто бы скулил-но только не этот наперсточник. Один раз случайно-за счет АЛЕНИЧЕВА- выиграл чемпионат а самомнения выше крыши. Полный ноль-а о судьбах футбола разговор ведет. Ни ума-ни мыслей толковых. Только вонь.---------------------------------------Тебе есть что-то лучше предложить? Прямо гроссмейстер какой-то... иди нюхай не забивай эфир...
18:18
alur66
Вот кто бы скулил-но только не этот наперсточник. Один раз случайно-за счет АЛЕНИЧЕВА- выиграл чемпионат а самомнения выше крыши. Полный ноль-а о судьбах футбола разговор ведет. Ни ума-ни мыслей толковых. Только вонь.
18:11
shpasic
нужно лимит вводить в Италии!
18:01
Шуваловец
бедный массимка....и италия провалилась, и новый объект без шансов
17:51
EstStar
пускай манекен из Зенита лучше берет .
17:49
баламошка
Без Максимки сразу посыпались.
17:45
Revelator78
Пора Карреру в штаб к Черчесову. Однозначно хуже не будет
17:41