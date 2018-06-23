Марадона требует, чтобы его пустили к сборной поднять боевой дух

Легендарный аргентинец Диего Марадона просит допуска к сборной Аргентины, чтобы воодушевить команду. В первом матче чемпионата мира аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1), а потом проиграли Хорватии (0:3). Впереди у них матч с Нигерией.

– Когда я надевал форму сборной, я всегда отдавался полностью, – цитирует The Mirror Марадону. – Такие легенды, как Симеоне, Редондо, Каниджа, Луке и Гальего, делали то же самое. Я хочу поговорить с игроками и заставить их понять, что значит носить форму сборной.

Месси? Давайте не притворяться и не говорить, что один человек может выиграть чемпионат мира. Лео играл так хорошо, как мог. Но трудно делать все за остальных.

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