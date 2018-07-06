Мальчика в Казани назвали Лионелем не в честь Месси

Аскар Маликов, отец новорожденного мальчика Лионеля из Казани, рассказал "СЭ", что его сын назван не в честь форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

- Назвали сына не в честь Месси, - сказал Маликов. - Конечно, мы знали, что выбираем имя, которое связано с футбольной звездой. Но у нас шел акцент конкретно на имени, а не на том, что мы фанаты футбола.

- За футболом следите?

- Следим за чемпионатом мира, но на матчах в Казани, к сожалению, не были. Болеем за нашу сборную! Также поддерживали Аргентину - болели и переживали больше за аргентинцев, чем за португальцев. Очень жалко, что Аргентина нас так рано покинула.

Сборная Аргентины проиграла Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:4. Игра проходила в Казани. (Игорь НОВИКОВ)

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