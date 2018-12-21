Коммерческий директор ФИФА: "ЧМ-2018 в России стал лучшим в истории"

Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок назвал ЧМ-2018​ года в России лучшим в истории, приводит слова управленца официальный сайт организации.

Более половины жителей планеты следили за ЧМ-2018

– Цифры подтверждают, что ЧМ-2018 в России действительно стал лучшим в истории. Нас особенно порадовал рост среднего времени, которое зрители уделили просмотру матчей: это показывает, что игры отвечают ожиданиям болельщиков. Тот факт, что половина населения мира смотрела Чемпионат мира по футболу FIFA, доказывает не только высочайшее качество трансляций, но и неугасающий интерес болельщиков во всем мире к высококлассному футболу, – приводит слова коммерческого директора ФИФА Филиппа Ле Флока официальный сайт организации.