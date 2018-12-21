Более половины жителей планеты следили за ЧМ-2018

ФИФА опубликовала на официальном сайте данные о количестве телевизионной аудитории чемпионата мира по футболу 2018 года​, согласно которым 3,572 миллиарда человек следили за главным футбольным сореванованием на планете. Турнир проходил с 14 июня по 15 июля.

Сообщается, что общее число тех, кто посмотрел дома хотя бы одну минуту телевизионных трансляций, достигло 3,262 миллиарда человек. Еще примерно 309,7 миллионов зрителей смотрели трансляции на цифровых платформах, в общественных местах, барах и ресторанах, благодаря чему общая аудитория выросла на 9,5 %.

Финальный матч между сборными Франции и Хорватии, состоявшийся 15 июля, собрал в общей сложности 1,12 млрд зрителей, из которых 884,37 млн человек смотрели его дома по телевизору, а еще 231,82 млн – на цифровых платформах, а также вне дома.

Средняя аудитория прямых трансляций каждого из 64 матчей составила 191 млн человек, то есть каждая игра стала отдельным телевизионным событием мирового масштаба.