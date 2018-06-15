11:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кадыров пообещал, что Слепаков напишет новую песню о сборной России

Рамзан Кадыров. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Рамзан Кадыров. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сборная России должна выигрывать дальнейшие матчи чемпионата мира-2018. Он также отметил, что артист Семен Слепаков сочинит новую песню об успехах национальной команды.

Впереди еще матчи, и наша сборная должна выиграть. А Семен Слепаков напишет новую песню, - написал Кадыров в своем телеграме.

Напомним, ранее Слепаков представил шуточную композицию "Оле-Оле-Оле" о сборной России. Рамзан Кадыров пригласил артиста посетить Чечню и написать с ним новую песню.

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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