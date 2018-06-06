Игорь Лебедев: "Сейчас не самые лучше времена для нашего футбола, но в Катаре-2022 все будет лучше"

Депутат Госдумы от ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев признал, что сейчас в России не самые лучшие футбольные времена. По его словам, у нашей сборной сейчас смена поколений, отсюда и спад результатов.

- Вам нравится то, что сейчас показывает сборная России?

- Мне не нравится, что сборная России не выиграла ни одного матча в 2018 году. И последняя победа, если я не ошибаюсь, была осенью (7 октября 2017 года россияне победили Корею 4:2. - Прим. "СЭ"). Конечно, это не может вызывать положительных эмоций. Но давайте не забывать, что у любой команды или клуба всегда есть взлеты и падения. 2008-й - это, конечно, взлет нашего футбола, а сейчас не самые лучшие времена. Но надо жить завтрашним днем. Уверен, что к следующему ЧМ у нас подрастут ребята. На сегодняшний день в сборной идет смена поколений. Мы видим, что приглашение очень опытного, зрелого, высокопрофессионального Игнашевича - вынужденная мера. И все-таки у нас подрастает поколение. Мы видим, что начинает играть Головин, братья Миранчуки и другие. Уверен, в Катаре-2022 будет лучше.

- Как думаете, сборная России выйдет из группы на домашнем ЧМ?

- Вы вынуждаете меня давать ответ на вопрос, на который я не хочу отвечать, потому что я хочу от чемпионата мира позитива.

Россия, напомним, на ЧМ-2018 сыграет в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена"). (Андрей СИЗЯКИН)

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