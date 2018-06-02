Хосеп Гвардьола: "У сборной Бельгии уникальное поколение"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола высоко оценил потенциал сборной Бельгии на ЧМ-2018.

- У сборной Бельгии уникальное поколение. У них огромное количество великолепных футболистов, - цитирует специалиста hln.be. - Отличные защитники, полузащитники, форварды, великолепный вратарь. Надеюсь, Бельгия хорошо проведет первый матч. Важно удачно стартовать на чемпионате мира. Такие игроки, как Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Венсан Компани, Аксель Витсель важны для команды. Теперь для них настал момент сделать шаг вперед вместе с командой. Они должны поверить в то, что могут это сделать.

На ЧМ-2018 сборная Бельгии сыграет в группе G с командами Англии, Панамы и Туниса.

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