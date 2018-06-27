Хорхе Сампаоли: "Когда Месси обнял меня, я был счастлив"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли на пресс-конференции после победы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира над национальной командой Нигерии (2:1) отметил, что южноамериканцы играли лучше соперника, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Победа вывела латиноамериканскую команду в плей-офф, в 1/8 финала ее соперником станет Франция.
– Мы играли лучше Нигерии, контролировали ситуацию, больше владели мячом, но после пенальти начали беспокоиться за исход, – сказал Сампаоли. – На нас давило то, что мы можем не пройти дальше. Но теперь мы счастливы. Футболисты играли сердцем, и мы победили. Игроки верили в нее. Они знали, что сами – блестящие игроки. И им просто надо было показать это. Мы обыграли очень трудного противника. К счастью, нам хватило сил для того, чтобы бороться до конца и создавать моменты до последних минут.
– В конце вы общались с Месси. О чем?
– Когда Месси подошел ко мне и обнял, я был счастлив. Он знает, что я все время думаю об играх. У нас общая мечта.
– Вы довольны поддержкой?
– Такое ощущение, что играли почти дома. Болельщики несли нас вперед, мы чувствовали эту поддержку и отблагодарили их.
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Хорхе Сампаоли