Хорхе Сампаоли: "Когда Месси обнял меня, я был счастлив"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли на пресс-конференции после победы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира над национальной командой Нигерии (2:1) отметил, что южноамериканцы играли лучше соперника, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Победа вывела латиноамериканскую команду в плей-офф, в 1/8 финала ее соперником станет Франция.

– Мы играли лучше Нигерии, контролировали ситуацию, больше владели мячом, но после пенальти начали беспокоиться за исход, – сказал Сампаоли. – На нас давило то, что мы можем не пройти дальше. Но теперь мы счастливы. Футболисты играли сердцем, и мы победили. Игроки верили в нее. Они знали, что сами – блестящие игроки. И им просто надо было показать это. Мы обыграли очень трудного противника. К счастью, нам хватило сил для того, чтобы бороться до конца и создавать моменты до последних минут.

– В конце вы общались с Месси. О чем?

– Когда Месси подошел ко мне и обнял, я был счастлив. Он знает, что я все время думаю об играх. У нас общая мечта.

– Вы довольны поддержкой?

– Такое ощущение, что играли почти дома. Болельщики несли нас вперед, мы чувствовали эту поддержку и отблагодарили их.

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