Александр Плющенко: «Кварацхелия забрал бы «Золотой мяч» в этом году, не будь чемпионата мира»

Фигурист и футболист медиакоманды «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» назвал Хвичу Кварацхелию лучшим игроком мира.

— Мне интересно, кого признают лучшим игроком чемпионата мира, ну и кто возьмет «Золотой мяч» по итогам года. Если Дембеле выиграет чемпионат мира, он заберет вообще все, что есть в футболе. Но хотелось бы увидеть с наградой Мбаппе. Взять даже матч с Марокко — пенальти не забил, но остался лидером на поле и потом положил шикарный гол с игры.

А вообще не хватает на чемпионате мира Грузии. Кварацхелия забрал бы «Золотой мяч» в этом году, если бы не было чемпионата мира. Или забрал бы в прошлом году, играй он так же тот сезон, как этот. С Грузией на чемпионате мира у него хотя бы шанс сохранялся, — предположил Плющенко-младший.