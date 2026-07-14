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Сегодня, 14:15

Александр Плющенко: «Кварацхелия забрал бы «Золотой мяч» в этом году, не будь чемпионата мира»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Фигурист и футболист медиакоманды «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» назвал Хвичу Кварацхелию лучшим игроком мира.

— Мне интересно, кого признают лучшим игроком чемпионата мира, ну и кто возьмет «Золотой мяч» по итогам года. Если Дембеле выиграет чемпионат мира, он заберет вообще все, что есть в футболе. Но хотелось бы увидеть с наградой Мбаппе. Взять даже матч с Марокко — пенальти не забил, но остался лидером на поле и потом положил шикарный гол с игры.

А вообще не хватает на чемпионате мира Грузии. Кварацхелия забрал бы «Золотой мяч» в этом году, если бы не было чемпионата мира. Или забрал бы в прошлом году, играй он так же тот сезон, как этот. С Грузией на чемпионате мира у него хотя бы шанс сохранялся, — предположил Плющенко-младший.

Александр Плющенко и&nbsp;Лионель Месси.«Аргентину тащат, между Инфантино и Месси по-любому что-то есть». Колонка Александра Плющенко

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Хвича Кварацхелия
Чемпионат мира по футболу
Александр Плющенко (Гном Гномыч)

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