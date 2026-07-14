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Сегодня, 13:45

Сын Плющенко дал прогноз на полуфинал ЧМ-2026 Франция — Испания

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко Александр в колонке для «СЭ» спрогнозировал исход полуфинала чемпионата мира по футболу Франция — Испания.

Игра состоится 14 июля в 22.00 по московскому времени.

— Честно, побаиваюсь испанцев, но верю во французов. У Франции преимущество в том, что практически на каждой позиции игроки выступают много лет в топ-клубах. Мбаппе должен забить, Дембеле, но хотелось бы увидеть гол Олисе, он заслужил. Мне кажется, будет что-то вроде 2:1 или 3:2, Испания не будет играть в оборонительный футбол. У них стоит бояться Кукурелью и его точных передач, думаю, фанаты «Барселоны» хотели бы его видеть у себя, но вряд ли теперь это возможно. И опасаюсь Мерино, который снова может начать на лавке, а потом выйти в решающий момент.

Ямаля, наоборот, не боюсь — он пока играет не супер. Если сравнивать его с Мбаппе, Килиан сильнее. Конечно, они разные — у француза скорость, у испанца микродриблинг. Но «физика» на стороне Мбаппе, у него просто тело лучше подготовлено, раскачано. Да и левой он играет лучше, чем Ламин левой. Очень не хочу, чтобы Испания вышла в финал. Наоборот, хочется, чтобы весь этот хайп вокруг Ямаля наконец исчез, — заявил Плющенко.

Александр Плющенко и&nbsp;Лионель Месси.«Аргентину тащат, между Инфантино и Месси по-любому что-то есть». Колонка Александра Плющенко
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