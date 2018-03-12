Грег Дайк: "FA не поддержит призывы к бойкоту чемпионата мира-2018"

Бывший председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Дайк заявил, что организация, вероятно, проигнорирует призыв к бойкоту чемпионата мира-2018. Ранее некоторые британские политики заявили, что сборная Англии не должна ехать в Россию после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

- Я не вижу, чтобы россияне были бы слишком обеспокоены тем, что кто-то в Англии решит не поехать, - приводит Daily Mail слова Дайка. - FA, который руководит командой, это другой вопрос. Но я не думаю, что это произойдет.

В Англии опять грозят бойкотом ЧМ-2018. В чем дело?