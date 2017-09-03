Голландия победила Болгарию, Промес и Попов провели полный матч

Сборная Голландии обыграла Болгарию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Дубль в составе победителей оформил Дэйви Преппер, еще один мяч забил капитан Арьен Роббен. За голландцев полный поединок провел хавбек "Спартака" Квинси Промес, а за болгар - его одноклубник Ивелин Попов. Игроки красно-белых записали на свой счет по результативной передаче.

Кроме того, в составе Болгарии 90 минут провели Петар Занев из "Амкара" и бывший полузащитник "Кубани" и "Динамо" Станислав Манолев, а хавбек ЦСКА Георгий Миланов появился на замену.Голландцы обошли болгар в таблице группы A и поднялись на третье место. От второй строчки, дающей право участия в стыковых матчах, их отделяет 3 очка.

В игре группы B Фарерские острова одолели Андорру. Обе команды досрочно лишились шансов на попадание в финальную стадию ЧМ-2018.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа A

Голландия - Болгария - 3:1 (1:0)

Голы: Преппер, 7 (1:0). Роббен, 67 (2:0). Костадинов, 69 (2:1). Преппер, 80 (3:1).

Голландия: Силлессен, Тете, де Фрай, Худт, Блинд, Вайналдум, Вилхена, Преппер (ван Гинкел, 86), Роббен, Янссен, Промес.

Болгария: Илиев, С.Попов, Божиков, Терзиев, Занев, Зехиров (Миланов, 46), Чочев, Цветков (Славчев, 24), Костадинов, Манолев (Галабинов, 60), И.Попов.

Предупреждения: Терзиев, 33. Вилхена, 54. Манолев, 58. Миланов, 73. Чочев, 78. И.Попов, 83.

Судья: Сидиропулос (Греция).

Группа B

Фарерские острова - Андорра - 1:0 (1:0)

Гол: Серенсен, 31 (1:0).

Фарерские острова: Нильсен, Нес, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере, Йоенсен (Якобсен, 54), Давидсен, Беньяминсен, Ватхамар, Эдмундссон (Ольсен, 85), Серенсен (Бартальстову, 90).

Андорра: Х.Гомес, Х.Г.Рубио (Санчес, 69), Лима, Сан Николас, Х.Рубио, Лловера, Виейра, Пуйоль, Гарсиа (С.Гомес, 77), Ребес, Мартинес (Риера, 88).

Предупреждения: Х.Г.Рубио, 12. Пуйоль, 28. Йоенсен, 42. Гарсиа, 55. Сан Николас, 70. Риера, 90.

Судья: Сант (Мальта).