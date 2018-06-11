Главного тренера сборной Аргентины обвинили в сексуальных домогательствах

Как утверждает журналист Radio Mitre Габриэль Аньелло, 58-летний главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах к повару национальной команды.



Сообщается, что президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия в курсе данной ситуации и дал женщине взятку, чтобы та хранила молчание о скандальном инциденте.



По информации источника, Сампаоли дадут возможность выступить со сборной Аргентины на чемпионате мира-2018. По окончании турнира специалист, скорее всего, будет отправлен в отставку.



В субботу, 9 июня, Сампаоли вместе с национальной команды прилетел в Россию для участия в чемпионате мира.

Сборная Аргентины в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет против Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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