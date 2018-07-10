Гарет Саутгейт: "Курица на тренировке? Это чтобы игроки не скучали"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии рассказал, зачем игроки на тренировке использовали игрушечную курицу.

– Зачем курица? Да, я тоже спросил, у тренеров по физподготовке, зачем она нужна. Мне сказали, что так игрокам не будет скучно, плюс игрушка приносит некий соревновательный элемент в тренировки, - отметил Саутгейт. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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