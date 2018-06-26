Футболист Ловрен после победы над Аргентиной исполнил популярную в Хорватии ультраправую песню

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после победы над Аргентиной (3:0) в матче чемпионата мира исполнил песню "Bojna Cavoglave", которая стала популярна в его стране во времена Гражданской войны в Югославии. Песня была написана музыкантом-любителем Марко Перковичем в годы войны за независимость Хорватии как призыв к сопротивлению сербам.

Внимание к этой песне привлекла основатель Боснийской ассоциации в штате Айова (США) Арнеса Булюсмич-Кастера, которая в своем Твиттере отметила, что эта песня – националистического толка. В ней используются слова "за дом – готовы", которые заменяли усташам (хорватской ультраправой организации) – слова "Зиг Хайль" в годы Второй Мировой войны.

Отметим, что это не первый конфликт, который может коснуться команд с Балкан на чемпионате мира. Ранее в матче Швейцария - Сербия игроки Швейцарии Джердан Шачири и Гранит Джака отпраздновали забитые голы, изобразив руками двуглавого орла - символ Албании. За проявление подобных политических и провокационных жестов им грозит двухматчевая дисквалификация.

Напомним, что хорваты победой над Аргентиной обеспечили себе участие в плей-офф мирового первенства. Сегодня балканская команда проведет последний матч группового этапа - против Исландии в Ростове-на-Дону.