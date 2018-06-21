Федор Кудряшов: "Мы не удивлены своими результатами"

Защитник сборной России Федор Кудряшов после тренировки в Новогорске отметил, что в команде ощущают поддержку болельщиков. Также игрок обороны назвал фанатов двенадцатым игроком сборной.

– Знаете ли что произошло в этот день десять лет назад?

– Нет.

– Состоялась победа над сборной Голландии на чемпионате Европы. Помните как смотрел игру?

– Смотрел матч с супругой и, наверное, как и большинство болельщиков мы поехали в центр, чтобы просмотреть, как люди гуляют.

– Приятно смотреть на народ, который обматывается флагами и болеет за вашу команду?

– Да, конечно.

– Вы удивили весь мир своей игрой и мастерством. Сборная чувствует, что удивила и сама себя?

– Удивления нет. Выполняем то, о чем просит тренерский штаб и реально оцениваем свои силы.

– Что думаете об атмосфере, которая царит в России? Для вас это дополнительная мотивация?

– Болельщики для нас двенадцатый игрок. При их сумасшедшей поддержке наша команда идет вперед. Мы все это ощущаем.

– Никогда на чемпионатах мира ни одна сборная не забивала восемь мячей, пропустив лишь один. Это лучший результат в истории.

– Мы об этом не думаем и не обсуждаем это, потому что за любую победу дается три очка. Для нас была бы приемлема и победа со счетом 1:0. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Сборная России 25 июня проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира с Уругваем. Матч пройдет в Самаре в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ