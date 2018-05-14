Фарфан и Герреро - в составе сборной Перу на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Перу определился с заявкой на ЧМ-2018. Как сообщает Socceroos, состав команды попал форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан, а также нападающий "Фламенго" Паоло Герреро, который отбыл шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Полностью заявка сборной Перу выглядит следующим образом: вратари – Педро Гальесе ("Веракрус", Мексика), Хосе Карвальо ("Университарио"), Карлос Каседа ("Университарио"); защитники – Луис Абрам ("Велес Сарсфилд", Аргентина), Альберто Родригес ("Атлетико Хуниор", Колумбия), Андерсон Сантамария ("Пуэбла", Мексика), Мигель Трауко ("Фламенго", Бразилия), Луис Адвинкула ("Лобос БУАП", Мексика), Мигель Араухо ("Альянса Лима"), Альдо Корсо ("Университарио"), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Кристиан Рамос ("Веракрус", Мексика); полузащитники – Педро Акино ("Лобос БУАП", Мексика), Вильдер Картахена ("Веракрус", Мексика), Кристиан Куэва ("Сан-Паулу", Бразилия), Эдисон Флорес ("Ольборг", Дания), Паоло Уртадо ("Витория", Бразилия), Серхио Пенья ("Гранада Б", Испания), Анди Поло ("Портленд Тимберс", США), Ренато Тапиа ("Фейеноорд", Голландия), Йосимар Йотун ("Орландо Сити", США); нападающие – Паоло Герреро ("Фламенго", Бразилия), Андре Каррильо ("Бенфика", Португалия), Рауль Руидиас ("Морелия", Мексика), Джефферсон Фарфан ("Локомотив", РОССИЯ).