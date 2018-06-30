Эльмир Набиуллин: "В матче Испания - Россия забьют Дзюба и Головин"

Защитник "Зенита" и посол Казани на чемпионате мира-2018 Эльмир Набиуллин поделился впечатлениями о матче 1/8 финала Франция – Аргентина (4:3) и пожелал удачи сборной России против Испании.

– Очень понравился матч. Больше переживал за Аргентину, – сказал Набиуллин. – Жалко, что они проиграли. Все-таки в "Зените" много аргентинцев.

– Атмосфера на "Казань-Арене" напоминает первые матчи "Рубина" на этом стадионе?

– Да, очень похоже. Вообще, было ощущение, что нахожусь на в Казани а заграницей.

– После ЧМ на "Рубин" будет ходить больше людей?

– Думаю, народ будет. Главное, чтобы "Рубин" играл хорошо.

– Что вы думаете о матче Россия-Испания?

– Верю в наших ребят. Болею за всех. Думаю, забьют Дзюба и Головин. Ребята знают, что делать. Черчесов им все объяснит. (Ярослав СУСОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

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