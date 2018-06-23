20:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Египетские фанаты побили ливийца, поддерживающего Россию на ЧМ-2018


Болельщики сборной Египта, смотревшие матч группового этапа чемпионата мира между своей национальной командой и Россией в фан-зоне в Чебоксарах, побили ливийца, сообщает телеграм канал Mash. Причина драки заключалась в том, что уроженец Ливии поддерживал российскую сборную.

Полицейские, охранявшие фан-зону, смогли пресечь крупную потасовку и отвели болельщиков в отделение для дальнейшей беседы.

Матч Россия - Египет завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. Египет проведет игру в группе А против Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).

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