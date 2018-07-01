Дзюба - первый игрок сборной России, который забил в трех матчах ЧМ

Артем Дзюба сравнял счет в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании, забив третий гол на турнире. Ранее 29-летний форвард огорчал Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).

Дзюба стал первым игроком сборной России, который забил в трех матчах на мировых первенствах. Олег Саленко и Денис Черышев отличались в двух встречах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ