Дзюба - первый игрок сборной России, который забил в трех матчах ЧМ

Артем Дзюба сравнял счет в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании, забив третий гол на турнире. Ранее 29-летний форвард огорчал Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).
Дзюба стал первым игроком сборной России, который забил в трех матчах на мировых первенствах. Олег Саленко и Денис Черышев отличались в двух встречах. (Кирилл БУРДАКОВ)
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