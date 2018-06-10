Двери в номера игроков сборной Франции в Истре украсили их портреты

Игроки сборной Франции Антуан Гризманн, Кильян Мбаппе, Бенжамен Менди и Рафаэль Варан остались впечатлены приемом, который им организовали в Истре. Футболисты на своих страницах в Инстаграме опубликовали фотографии дверей в их номера, каждая из которых украшена портретом того или иного игрока.

Французы во время чемпионата мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, будут жить в Истринском районе Московской области. Их тренировки будут проходить на стадионе "Глебовец".

Команда Дидье Дешама сыграет в группе C, ее соперниками будут Австралия (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дания (26 июня, Москва, "Лужники").

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