Диего Марадона: "Аргентина не знает, во что играет. Месси непросто решать проблемы партнеров"

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона - об игре команды на ЧМ-2018.

- Люди думаю, что Хорхе Сампаоли должен решить проблемы с помощью компьютеров, дронов или 14 ассистентов, - цитирует аргентинца Marca. - Аргентина не знает, во что играет. Решения проблем нет - ни в атаке, ни в защите, ни в полузащите. Федерацией футбола Аргентины руководят люди, которые ничего не знают о футболе. У них нет плана, они все делают по наитию. Сейчас все обвиняют Лионеля Месси. Я должен сказать, что он играл так, как должен был и как мог. Сложно решать проблемы своих партнеров.

После двух матчей ЧМ-2018 в активе сборной Аргентины одно очко.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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