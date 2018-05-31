Денис Черышев: "Чемпионат мира – мечта любого футболиста"

Нападающий сборной России и "Вильярреала" Денис Черышев считает, что у нашей команды есть преимущество перед соперниками по группе. Россия на групповом этапе чемпионата мира встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

– Домашняя атмосфера будет помогать нам, поэтому мы должны достичь поставленных целей, – сказал 27-летний россиянин в интервью испанскому агентству Marca. – Чемпионат мира – это мечта любого футболиста с самого детства.

В текущем сезоне Черышев провел 2 мачта в составе сборной России.

Сборная России на чемпионате мира по футболу