"Что значит - "мы были под нагрузкой"?!" Дрозд жестко раскритиковал сборную России по футболу

Российский боксер Григорий Дрозд резко высказался о сборной по футболу после товарищеского матча с Австрией (0:1). Некоторые российские игроки после поражения заявили, что они играли под нагрузками.

"Сейчас смотрел отчет о товарищеской игре по футболу сборных Австрии и России - 1:0. Я не готов комментировать игру сборной России, но некоторые комментарии экспертов по футболу, игроков и тренера, меня мягко сказать удивляют, как профессионального спортсмена!

Что значит - "мы были под нагрузкой, и поэтому мы бла-бла-бла?..." Что значит - "мы под нагрузкой 12 дней, и поэтому бла-бла-бла?..." "Что-то там несвежее у нас, не то ноги, не то еще что-то..."

Футболисты сборной России играли с 10-килограммовыми блинами на спине, что ли? У меня сын 11 лет, он реально смеялся в голос, услышав коммент про нагрузки! Подождите... Вы издеваетесь над болельщиками и людьми, которые понимают, что такое спорт? А вы не знаете, что большой спорт - это огромный труд, пахота, несвежесть, умирание и все в таком духе?!! А вы вообще в курсе: 2-3 раза в день тренироваться - это 200-процентное условие каждого профессионального спортсмена, сборника?

Что слово "ну, мы были несвежие" - это просто насмешка! Люди тренируются с 12 лет в таком режиме и всю свою карьеру! Я призываю: не нужно оправдывать чье-либо неумение и низкий уровень мастерства... ну это просто несерьезно... Ей-Богу!" - написал Дрозд на странице в Фейсбуке.

Сборная России на чемпионате мира по футболу