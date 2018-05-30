23:34 30 мая | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Австрия – Россия: сборная проиграла за две недели до домашнего ЧМ-2018

Среда. Инсбрук. Австрия - Россия - 1:0. Хозяева ЧМ-2018 потерпели поражение. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Среда. Инсбрук. Австрия - Россия - 1:0. Хозяева ЧМ-2018 потерпели поражение. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сборная России в товарищеском матче в Инсбруке уступила Австрии (0:1). В первом тайме в составе хозяев поле отличился Алессандро Шепф

Защитник Сергей Игнашевич стал самым возрастным футболистом в истории сборной России.

На встрече присутствовал главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Завтра команда Станислава Черчесова вернется в Россию после сбора в Австрии. До 4 июня тренеры национальных команд должны назвать окончательный состав на предстоящий турнир из 23 футболистов.

5 июня сборная проведет второй товарищеский матч перед чемпионатом мира – в Москве против Турции.

14 июня сборная России откроет домашний ЧМ-2018 матч против Саудовской Аравии.

Товарищеский матч

Австрия - РОССИЯ - 1:0 (1:0)

Гол: Шепф, 28.

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Предль, Лайнер, Баумгартлингер (Гриллич, 46), Жуль (Ильзанкер, 80), Арнаутович (Алар, 83), Кайнц (Шлагер, 72), Шепф (Алаба, 58), Шауб (Бургшталлер, 46).

Россия: Акинфеев, Мариу Фернандес (Смольников, 68), Гранат, Игнашевич, Кудряшов, Самедов (Ант.Миранчук, 63), Зобнин, Кузяев (Дзагоев, 56), Головин (Ал.Миранчук, 76), Жирков (Черышев, 64), Смолов (Дзюба, 72).

Предупреждения: Смолов, 32. Гранат, 42.

Судья: Найхайс (Голландия).

30 мая. Инсбрук. Стадион "Тиволи". 14500 зрителей.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

Австрия - Россия

 

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Кто был лидером сборной России в матче против Австрии?
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http://www.sport-express.ru/football/rusteam/​

114
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (114)
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defender_8

Меня забанили, поскольку я осмелился сказать несколько слов о чудо-тренере.

00:05

Уралан-13

Начало интервью..-"Подготовка или ещё что-то"........Это мля что за тренер????КТО ТЫ?????????????СВОЛОЧЬ!!!!!!!!!!!

00:04

ess78

Сборище позорников во главе с усатым няней!Блевать хочется от такого футбола.

00:03

Тарасено

Даже комментатор такого матча превращается в полную бездарность, не знаю, что больше вводило в тоску, комментатор или игра или все вместе, ужаснейшее впечатление от матча, увы

00:03

defender_8

Наш краснобай скажет - У нас нет проблем, у нас есть отдельные вопросы по некоторым нюансам. Знакомая фраза? Вот так два года он нам морочит голову своей бессодержательной бредятиной и получает большие деньги. А выхлопа не хватит на жалкий свист. Мутко во время смылся.

00:03

Уралан-13

Лысое чмо заранее себе запасной аэродром подготовило !!!!!!!!!!!!

00:02

Упёртый русский

Ну что, ожидалось всё... Чё так переживаете то? У нас слабый тренер, слабые игроки, слабая команда... На ЧМ нас будут бить - это очевидно. Зато И.Рабинер и Томас считают, что у нас - достойный чемпионат России... Вот только вопрос, чем он достоен то? Бизнесом? (Как та же АПЛ в конечном итоге, здесь надо отдать им должное!). Нет, ЧР очень сильно убыточен. Воспитанием игроков для сборной? Как видим, нет. Тем, что по коэффициентам мы вышли на 6-е место? А на фига это нам вообще нужно? Чтобы чаще в космос летать в ЛЧ? Позор, да и только... ЧР нужен только грязным менеджерам для получения откатов при освоении больших денег на иностранцах, журналистам, тоже на ажиотаже получающих шальные деньги (за книги в том числе) и для средних иностранцев, получающих зарплаты в разы большие, чем они получали бы на Родине. Ну и нашим футболерам с их шальными деньгами. Грязное действо, которое вызывает только стыд, недоумение и неловкость перед молодёжью - вот что такое нынешний ЧР... Докатились до того, что со дна постучали...

00:02

Уралан-13

Вот сейчас лысый расскажет)))Посмеёмся))

00:01

zeromanj

Наши футболисты проиграли сопернику, превосходящему их в мастерстве, в этом ничего удивительного нет. Но на чемпионате мира, верю, наши ребята проявят себя и наваляют донной Саудовской Аравии. В упорной борьбе при счете 0-0 на минуте эдак 85-й решающий мяч с пенальти забъет Федя Смолов) И наши отобьются в концовке после серии угловых у саудитов! Далее, конечно, последуют поражения от Египта и Уругвая, но это уже никого волновать не будет. Главный тренер грамотно объяснит, что с учетом повальных травм центральных защитников данный результат можно считать достойным.

00:01

Сочный Сухарь

Шплинт...vephfgjd...Франция в стартовом матче уступила Синегалу 0:1... ///// Шплинт, прежде чем что то комментировать, ты хотя бы узнал, что Франция слила Сенегалу на ЧМ 2002 в Корее/Японии в стартовом матче группы А. Франция никак не была хозяйкой ЧМ.

00:01

Гизмо

безпросветный мрак!! И ладно бы оборона, но и в атаке ничего!!!!!!!!!!

00:00

Pretender

Какая унылая безнадега.

00:00

Andrewxyz

alexway.67, а на ЧМ раскроются и всех вынесут)))))

23:59 30 мая

hottie

Гондурас обгонит в рейтинге после этих товарняков

23:59 30 мая

Andrei777777

Не стоит так расстраиваться . Ведь главную задачу мы уже решили : попали на ЧМ .

23:58 30 мая

Тарасено

Безнадега полная, и дело совсем не в счете матча..((

23:58 30 мая

Доктор со стажем

В товарищеском матче между сборными Австрии и России (1:0) подопечные Станислава Черчесова не нанесли ни одного удар в створ ворот соперника. Всего россияне ударили по воротам Хайнца Линднера 3 раза, но все они прошли мимо. В свою очередь австрийцы пробили 14 раз и попали в створ четырежды. =========И это Говно мы увидим на ЧМ? ЧЕРЧЕС, ИМЕЙ МУЖЕСТВО УЙТИ В ОТСТАВКУ1

23:58 30 мая

Т

почему плюсы/лайки нельзя ставить на сайте в комментариях!? Исправьте этот недочет! Я бы уже 99 комментариев приплюсовал

23:57 30 мая

SS-1525-Sergey

Открылись по новому, впрочем, как обычно всё!

23:57 30 мая

alexway.67

А я хочу похвалить наших игроков и тренера. Какой силой воли надо обладать, как сдерживать себя, чтобы перед чемпионатом мира ввести соперников в заблуждение. Пусть думают, что мы не умеем играть в пас, не умеем бить по воротам, не умеем обводить соперника, не умеем держать мяч, что мы за весь матч не можем нанести ни одного удара в створ ворот. Один Акинфеев не хочет обманывать, отбивает иногда мячи. Вот бы мы всех запутали, если б он штук по 5-6 пропускал. Все молодцы, Акинфееву ну, ну, ну. Но есть еще шанс всех запутать окончательно. Проиграть в Москве туркам мячей 5 или 6 и ни разу не пробить даже в сторону ворот.

23:57 30 мая

Шплинт

Отстой,а не игра...В ПТУ лучше играют...денег некуда девать,как в Австрии сборы проводить,при чем без какого-либо результата...

23:57 30 мая

alexansf

stalinskiy narkom-- небольшое количество хороших пиз..... заставляют хорошо играть практически любого игрока !!!!

23:56 30 мая

Zakhary

Саудиты вчера против итальянцев выглядели солидней, интересней и опасней.

23:55 30 мая

загадочный лысый ассятин

Похоже, черкесовским деревяхам в Масскву лучше и не возвращаться!!! Во избежание побоев непосредственно в аэропорту... Лучше прямо из австрии валить куда--нибудь в Италию==Украину==США..... Срочно просить там полит. убежища и выступать на Ч.М. под флагом одной из ЭТИХ стран!!!

23:55 30 мая

Шплинт

vephfgjd...Франция в стартовом матче уступила Синегалу 0:1...

23:54 30 мая

glavanon

Надо половине команды ломать ноги, чтобы справку для ФИФА получить для разрешения замен, и отзывать остальной ЦСКА из отпуска, пусть играют. Оставить Смолова с Дзюбой - других у нас нет. Если серьезно, то надо оставить шапкозакидательства. Австрия - 26 сборная в рейтинге, и они не прошли отбор на ЧМ! Что касается тасования игроков тут ничто не поможет, ну нет никого за бортом, кто прям бы сделал разницу, это все не более чем клубно-фанатовская вкусовщина. А вот что тренер за два года ничего не наиграл - это вопрос. Каждая игра как первый раз, и по схемам и по исполнителям.

23:54 30 мая

Andrewxyz

Это будет самый позорный ЧМ для хозяев за все время ЧМ.

23:53 30 мая

alexansf

красавцы ... даже незнаю как фифа будет тянуть вас из группы )))))

23:53 30 мая

hottie

Это издевательство над футболом будет еще в июне 4 раза видеть эти тупые рожи на поле.

23:53 30 мая

abu xasan

Срочно назначить Бердыева хоть какую то игру поставить

23:52 30 мая

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