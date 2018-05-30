Австрия – Россия: сборная проиграла за две недели до домашнего ЧМ-2018

Сборная России в товарищеском матче в Инсбруке уступила Австрии (0:1). В первом тайме в составе хозяев поле отличился Алессандро Шепф.

Защитник Сергей Игнашевич стал самым возрастным футболистом в истории сборной России.

На встрече присутствовал главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Завтра команда Станислава Черчесова вернется в Россию после сбора в Австрии. До 4 июня тренеры национальных команд должны назвать окончательный состав на предстоящий турнир из 23 футболистов.

5 июня сборная проведет второй товарищеский матч перед чемпионатом мира – в Москве против Турции.

14 июня сборная России откроет домашний ЧМ-2018 матч против Саудовской Аравии.

Товарищеский матч

Австрия - РОССИЯ - 1:0 (1:0)

Гол: Шепф, 28.

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Предль, Лайнер, Баумгартлингер (Гриллич, 46), Жуль (Ильзанкер, 80), Арнаутович (Алар, 83), Кайнц (Шлагер, 72), Шепф (Алаба, 58), Шауб (Бургшталлер, 46).

Россия: Акинфеев, Мариу Фернандес (Смольников, 68), Гранат, Игнашевич, Кудряшов, Самедов (Ант.Миранчук, 63), Зобнин, Кузяев (Дзагоев, 56), Головин (Ал.Миранчук, 76), Жирков (Черышев, 64), Смолов (Дзюба, 72).

Предупреждения: Смолов, 32. Гранат, 42.

Судья: Найхайс (Голландия).

30 мая. Инсбрук. Стадион "Тиволи". 14500 зрителей.

Сборная России на чемпионате мира по футболу