Австрия - Россия. Игнашевич побил рекорд Льва Яшина

Выход Сергея Игнашевича на поле в товарищеском матче против сборной Австрии сделал его самым возрастным футболистом в истории сборной России. Он обошел великого советского вратаря Льва Яшина. Свой последний официальный матч за сборную СССР обладатель "Золотого мяча"-1963 провел в 1967 году против Греции (4:0) в возрасте 37 лет и 267 дней. Игнашевичу на момент матча со сборной Австрии - 38 лет 320 дней.
Игнашевич дебютировал в сборной России в 2002 году в игре со Швецией (1:1), а последний до сегодняшнего дня матч провел на Евро-2016 против Уэльса (0:3). Он был вызван в национальную команду для подготовки к чемпионату мира-2018 вместо травмированного Руслана Камболова из "Рубина".
Среди россиян Игнашевич занимает первое место по матчам за сборную. У ближайшего преследователя Виктора Онопко 113 игр (109 за сборную России и 4 - за сборную СНГ).
Рекорд среди европейцев принадлежит итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону (176 матчей), абсолютный рекордсмен по играм за национальную команду - египтянин Ахмед Хассан (184 матча). (Алексей МОРОЗ, Никита КОНОВАЛОВ)
Самые возрастные футболисты сборной СССР/СНГ/России
|
Игрок
|
Возраст*
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
38 лет, 320 дней
|
Лев ЯШИН
|
37 лет, 267 дней
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
36 лет, 174 дней
|
Олег БЛОХИН
|
35 лет, 321 день
|
Александр МОСТОВОЙ
|
35 лет, 295 дней
|
Роман ШАРОНОВ
|
35 лет, 260 дней
|
Игорь НЕТТО
|
35 лет, 127 дней
|
Роман ШИРОКОВ
|
34 года, 350 дней
|
Олег КУЗЬМИН
|
34 года, 325 дней
|
Виктор ОНОПКО
|
34 года, 309 дней
* На момент последнего официального матча за сборную
Опрос
- Рубин
- Сергей Игнашевич
- Виктор Онопко
- Руслан Камболов
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Греции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Уэльса
- Джанлуиджи Буффон
- Лев Яшин
магадан64
Лев Яшин - обладатель Золотого Мяча , Чемпион Европы и Олимпийский чемпион ! А кто такой Игнашевич ?
21:56
Serenky25
Он еще и рекорд Роже Милла побьет. Самый возрастной игрок на ЧМ. (свой рекорд поставил в матче против России (1:6) на чемпионате мира-1994, когда вышел на поле в возрасте 42 лет и 39 дней.)
21:55
lokofanat
А почему сборная России теперь считается правопреемницей сборной СССР? Это разные страны, разные сборные, если какой-нибудь игрок сборной Грузии побъет рекорд Игнашевича- его засчитают?
21:50