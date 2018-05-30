21:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Австрия - Россия. Игнашевич побил рекорд Льва Яшина

3

Выход Сергея Игнашевича на поле в товарищеском матче против сборной Австрии сделал его самым возрастным футболистом в истории сборной России. Он обошел великого советского вратаря Льва Яшина. Свой последний официальный матч за сборную СССР обладатель "Золотого мяча"-1963 провел в 1967 году против Греции (4:0) в возрасте 37 лет и 267 дней. Игнашевичу на момент матча со сборной Австрии - 38 лет 320 дней.

Игнашевич дебютировал в сборной России в 2002 году в игре со Швецией (1:1), а последний до сегодняшнего дня матч провел на Евро-2016 против Уэльса (0:3). Он был вызван в национальную команду для подготовки к чемпионату мира-2018 вместо травмированного Руслана Камболова из "Рубина".

Среди россиян Игнашевич занимает первое место по матчам за сборную. У ближайшего преследователя Виктора Онопко 113 игр (109 за сборную России и 4 - за сборную СНГ).

Рекорд среди европейцев принадлежит итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону (176 матчей), абсолютный рекордсмен по играм за национальную команду - египтянин Ахмед Хассан (184 матча). (Алексей МОРОЗ, Никита КОНОВАЛОВ)

Самые возрастные футболисты сборной СССР/СНГ/России

Игрок

Возраст*

Сергей ИГНАШЕВИЧ

38 лет, 320 дней

Лев ЯШИН

37 лет, 267 дней

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

36 лет, 174 дней

Олег БЛОХИН

35 лет, 321 день

Александр МОСТОВОЙ

35 лет, 295 дней

Роман ШАРОНОВ

35 лет, 260 дней

Игорь НЕТТО

35 лет, 127 дней

Роман ШИРОКОВ

34 года, 350 дней

Олег КУЗЬМИН

34 года, 325 дней

Виктор ОНОПКО

34 года, 309 дней

 * На момент последнего официального матча за сборную

Трансляция матча Австрия - Россия

Опрос

Вызов Сергея Игнашевича в сборную перед ЧМ-2018 - это...
голосовать
3
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

магадан64

Лев Яшин - обладатель Золотого Мяча , Чемпион Европы и Олимпийский чемпион ! А кто такой Игнашевич ?

21:56

Serenky25

Он еще и рекорд Роже Милла побьет. Самый возрастной игрок на ЧМ. (свой рекорд поставил в матче против России (1:6) на чемпионате мира-1994, когда вышел на поле в возрасте 42 лет и 39 дней.)

21:55

lokofanat

А почему сборная России теперь считается правопреемницей сборной СССР? Это разные страны, разные сборные, если какой-нибудь игрок сборной Грузии побъет рекорд Игнашевича- его засчитают?

21:50

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!