Австрия - Россия. Игнашевич побил рекорд Льва Яшина

Выход Сергея Игнашевича на поле в товарищеском матче против сборной Австрии сделал его самым возрастным футболистом в истории сборной России. Он обошел великого советского вратаря Льва Яшина. Свой последний официальный матч за сборную СССР обладатель "Золотого мяча"-1963 провел в 1967 году против Греции (4:0) в возрасте 37 лет и 267 дней. Игнашевичу на момент матча со сборной Австрии - 38 лет 320 дней.

Игнашевич дебютировал в сборной России в 2002 году в игре со Швецией (1:1), а последний до сегодняшнего дня матч провел на Евро-2016 против Уэльса (0:3). Он был вызван в национальную команду для подготовки к чемпионату мира-2018 вместо травмированного Руслана Камболова из "Рубина".

Среди россиян Игнашевич занимает первое место по матчам за сборную. У ближайшего преследователя Виктора Онопко 113 игр (109 за сборную России и 4 - за сборную СНГ).

Рекорд среди европейцев принадлежит итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону (176 матчей), абсолютный рекордсмен по играм за национальную команду - египтянин Ахмед Хассан (184 матча). (Алексей МОРОЗ, Никита КОНОВАЛОВ)

Самые возрастные футболисты сборной СССР/СНГ/России

Игрок Возраст* Сергей ИГНАШЕВИЧ 38 лет, 320 дней Лев ЯШИН 37 лет, 267 дней Станислав ЧЕРЧЕСОВ 36 лет, 174 дней Олег БЛОХИН 35 лет, 321 день Александр МОСТОВОЙ 35 лет, 295 дней Роман ШАРОНОВ 35 лет, 260 дней Игорь НЕТТО 35 лет, 127 дней Роман ШИРОКОВ 34 года, 350 дней Олег КУЗЬМИН 34 года, 325 дней Виктор ОНОПКО 34 года, 309 дней

* На момент последнего официального матча за сборную

Трансляция матча Австрия - Россия