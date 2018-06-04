Антон Шунин: "Россия отлично проведет ЧМ-2018"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин в интервью "Известиям" отметил, что чемпионат мира-2018 станет грандиозным праздником для России. По его словам, страна проделала огромную работу при подготовке к турниру.

– Вы не попали даже в расширенный состав сборной России. Для вас это было ожидаемо?

– Конечно, я готовился и рассчитывал на вызов в сборную. Моей фамилии в списке не оказалось. Нужно продолжать работать и стремиться попасть в состав национальной команды. Это спорт, это футбол.

– Какие у вас мысли по поводу грядущего чемпионата мира? Планируете посетить какие-то матчи или будете наблюдать дистанционно?

– Я уверен, все пройдет отлично. В нашей стране по-другому и не может быть. Уверен, болельщикам понравятся наши города, новые стадионы. К чемпионату мира в России была проделана большая работа, приедет огромное количество туристов и гостей из разных стран. Это будет грандиозный праздник, на котором мечтал бы побывать каждый. Надеюсь, наша сборная в родных стенах будет приносить болельщикам только положительные эмоции. Желаю нашей команде выступить так, чтобы болельщики снова вышли на улицы и отмечали победы все вместе, как одна большая семья. Так, как это было после чемпионата Европы и побед наших клубов в Кубках УЕФА. Очень хотел бы посетить игры чемпионата мира, но именно в момент проведения турнира все футбольные команды уезжают на сборы. Поэтому, к сожалению, не смогу лично присутствовать на трибунах, но буду смотреть матчи по телевизору и поддерживать нашу сборную.

Когда пройдет чемпионат мира по футболу