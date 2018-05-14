Анатолий Бышовец: "Игнашевича берут не в качестве основного игрока"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает приглашение Сергея Игнашевича в национальную команду вынужденной мерой.

– Это вынужденная замена, – сказал Бышовец. – Еще раз убеждаюсь, насколько важно стратегически предусмотреть и подстраховать отдельные позиции. Отказ Игнашевича играть за Россию был изначально продиктован интересами сборной. Это редкое качество людей, которые профессионально относятся к своему имени и к своей стране.

– Что заставило вернуться обратно?

– Футбол – самый травмоопасный вид спорта. Не понимать этого и не быть к этому готовым – большая проблема. Опыт и качества Сергея востребованы. Но это вынужденная мера. Не думаю, что в качестве основного игрока его будут использовать. Здесь есть и другие кандидаты – Нойштедтер и Семенов. Вместе с тем время в ближайших матчах (с Австрией и Турцией – Прим. – "СЭ"), тоже могут случиться непредвиденные потери. Черчесов принимает правильное решение. Благо для всех, что Сергей пересмотрел свою позицию.

– Хватит ему сил?

– Внутренние резервы есть. В подготовке к ЧМ тренерам важно определиться с сочетаниями игроков, которые позволили бы раскрыть их возможности и дополнить друг друга. Что касается Сергея, то это поступок, а для Черчесова приятный бонус. Данное решение – положительный фактор для сборной. (Арман МКРТЧЯН)​