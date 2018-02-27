Алексей Сорокин: "Вся инфраструктура чемпионата мира-2018 будет готова через несколько недель"

Председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин перед началом семинара тренеров стран-участниц чемпионата мира-2018 подчеркнул, что все объекты будут готовы через несколько недель, передает из Сочи спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Мы хотим, чтоб вы увидели, насколько разносторонней бывает Россия, но вы так же увидите это во время чемпионата мира, – сказал Сорокин. – Мы много работаем, чтобы вам было удобно здесь, создаем все условия. Все главы региона ждут вас на своих базах, ждут лучших игроков. Россия сделала много, чтобы подготовить инфраструктуру, было потрачено 620 миллиардов рублей. Могу заверить, что все будет готово уже через несколько недель.