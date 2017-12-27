Алексей Сорокин: "Буду совмещать две должности - председателя и генерального директора оргкомитета ЧМ"

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин рассказал, что не ожидал своего назначения на пост председателя оргкомитета. При этом он отметил, что будет совмещать обе должности, и на пост гендиректора никто назначаться не будет.

Напомним, в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко сложил с себя полномочии председателя оргкомитета -2018, решив сосредоточиться на работе в правительстве.

– Для меня это назначение стало неожиданным, как, наверное, и для Александра Алаева, который стал исполняющим обязанности президента РФС, – сказал Сорокин. – Сейчас мы входим в такую фазу работы, когда должности и председателя, и генерального директора сочетаются. Теперь для нас главное – сохранить управляемость проекта.

– Получается, вы будете совмещать обе должности?

– Получается, буду совмещать. Назначать никого не будем.

– Продолжите советоваться с Мутко по каким-либо вопросам?

– Конечно. Он сохраняет кураторство над проектом как вице-премьер. В этом плане ничего не меняется. Правительство – наш учредитель. (Павел ГУРЕВИЧ)