Алексей Миранчук: "Уругвай опасен командной игрой"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после тренировки в Новогорске в рамках подготовки к матчу чемпионата мира с Уругваем отметил, что главное будет не пропустить.

– Чем опасен Уругвай?

– Командой, командной игрой. Там хорошие исполнители. Много всяких факторов, которые могут повлиять, но мы отталкиваемся от своей игры, как всегда.

– Несколько месяцев назад "Локомотив" играл с "Атлетико" в Лиге Европы и там вы столкнулись с парой центральных защитников – уругвайцев. В двух матчах был забит всего один мяч. Как справиться с Годином и Хименесом?

– Главное – не пропустить. Все прекрасно знают, что это хорошая пара защитников. Мы будем атаковать всей командой, а не по одному. У них тоже обороняются не два футболиста. Но их можно взламывать.

– Какое качество сборной России вы видите, как самое опасное для соперника?

– Я не знаю. Мы просто готовимся, как команда и мне не хотелось бы разбрасываться какими-то словами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

25 июня сборная России поведет третий матч группового этапа чемпионата мира против Уругвая. Встреча пройдет в Самаре.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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